Докажите, что значения выражения не зависит от значения переменной P.S Простите за плохое качество фотографии !
Алгебра
Докажите, что значения выражения не зависит от значения переменной P.S Простите за плохое качество фотографии !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=54х³+12-2(1+27х³)=54х³+12-2-54х³=10(значение выражения не зависит от переменной,т.к в ответе получилось число без переменной)
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