Напишите сочинение по рассказу Набокова "Рождество"

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Анализ рассказа В.Набокова «Рождество» Повествование начинается с описания возвращения Слепцова из села. В данном тексте присутствует объективный повествователь. Повествователь все знает о герое, его взгляд как бы сверху: «Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку леглирайскими ромбами отраженья цветных стекол». Автор-демиург в этом тексте, он знает каждую деталь, происходящую с героем. Он знает о всех действиях героя. О внутренних переживаниях повествователь тоже знает, и он с точностью передает поток сознания Слепцова: «А я умру – конечно. Это так просто. Сегодня же…». Главный герой произведения – Слепцов. Он потерял сына. Сын, видимо, был единственным близким человеком, единственнымутешением, надеждой. Оттого–то и удивляется Слепцов тому, что «сам он ещё жив», ведь гроб был наполнен «его жизнью». Систему персонажей можно представить в следующем виде: Девушка из дневника- СЫН => СЛЕПЦОВ <= БАБОЧКА -Иван Основополагающий принцип этой системы следующий: эта система отражает тему жизни и смерти. Слепцов – главный герой произведения. Он стоит между этими двумя явлениями и ему предстоит сделать выбор. Сын –отражение линии смерти, бабочка – жизни. Можно сказать, что он стоит между двух огней. Фабула данного произведения напоминает фабулу «Легкого дыхания» Бунина. Повествование начинается с «конца», т.е. сначала мы узнаем отца, видим, что он чем-то озабочен, но лишь потом узнаем о причине его переживаний (лишь во второй главе), в третьей главе узнаем о переживаниях сына, а в четвертой главе снова возвращаемся к переживаниям отца. Но в«Легком дыхании» такая фабула необходима для того, чтобы ощутить это легкое дыхание. В данном произведении, если поменять события местами, то будет описана не жизнь Слепцова, а жизнь самого мальчика, его смерть и реакция отца. Нам же, благодаря такой фабуле, удается увидеть лишь реакцию отца, которая, безусловно, является главным элементом в тексте. Обычная фабула => жизнь мальчика в деревне, его влюбленность, дневник, переезд вПредыдущая