(cos2x/sinx)+(sin2x/cosx)
Алгебра
(cos2x/sinx)+(sin2x/cosx)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто, раскрой формулы cos2х и sin2х и сократи второй пример в скобке, получишь 2sinх + первый пример в скобке. получим cos^2х - sin^2х/sinх. возможно такой ответ или можно еще попробовать что нибудь сократить
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