В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны

Математика

В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны

Автор: Гость