В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны

Математика
В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-(9+7)=4 Ответ: 4/20 завезено лимонов
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