В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны
Математика
В магазин завезли фрукты из которых 7/20 составляли яблоки 9/20 груши а остальные лим??ны какую часть завезёных фруктов состовляли лимоны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-(9+7)=4 Ответ: 4/20 завезено лимонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Литература
Математика
Мама заметила, что у Алёши на выполнение всех домашних заданий ушло, 2,8 часа. При этом на выполнении письменной работы по математике он потратил 3...
Русский язык