Мама заметила, что у Алёши на выполнение всех домашних заданий ушло, 2,8 часа. При этом на выполнении письменной работы по математике он потратил 3/4 времени, которое ушло на выполнение письменной работы по русскому языку, а ...

Математика

Мама заметила, что у Алёши на выполнение всех домашних заданий ушло, 2,8 часа. При этом на выполнении письменной работы по математике он потратил 3/4 времени, которое ушло на выполнение письменной работы по русскому языку, а на устные уроки в 7/6 раза больше, чем на математику. Сколько времени ушло у Алёши на выполнение каждого задания в отдельности?

Автор: Гость