Мама заметила, что у Алёши на выполнение всех домашних заданий ушло, 2,8 часа. При этом на выполнении письменной работы по математике он потратил 3/4 времени, которое ушло на выполнение письменной работы по русскому языку, а ...
Математика
Мама заметила, что у Алёши на выполнение всех домашних заданий ушло, 2,8 часа. При этом на выполнении письменной работы по математике он потратил 3/4 времени, которое ушло на выполнение письменной работы по русскому языку, а на устные уроки в 7/6 раза больше, чем на математику. Сколько времени ушло у Алёши на выполнение каждого задания в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,8 часа = 2,8 *60 = 168 мин По русскому языку х по математике х *3/4 = 3х/4 устные уроки 3х/4 * 7/6 = 21х/24 х + 3х/4 + 21х/24 = 168 (24х + 18х +21х)/24 = 168 63х = 168*24 63х= 4032 х= 4032 /63 х= 64 мин ушло на русский язык 3х/4 = 3*64/4 = 48 минут на математику 21х/24 = 21*64/24 = 56 минут на устные уроки
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