Оля посадила 20 семян лука в 2 синих и 2 красных горшка поровну.сколько семян было в ??аждом горшке?

Математика

Оля посадила 20 семян лука в 2 синих и 2 красных горшка поровну.сколько семян было в ??аждом горшке?

Автор: Гость