Оля посадила 20 семян лука в 2 синих и 2 красных горшка поровну.сколько семян было в ??аждом горшке?

Математика
Оля посадила 20 семян лука в 2 синих и 2 красных горшка поровну.сколько семян было в ??аждом горшке?
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Автор: Гость
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Гость:
По 5 20:4 =5 Все просто и понятно:)
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