Как называется слово которое имеет одно значение

Русский язык
Как называется слово которое имеет одно значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно значение - однозначные два и больше - многозначные
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