Как называется слово которое имеет одно значение
Русский язык
Как называется слово которое имеет одно значение
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Одно значение - однозначные два и больше - многозначные
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