Выпишите словосочетания множественного числа.Выделите окончания имён прилагате??ьных. Смелый поступок,детские кроватки,огромные города,весёлый праздник,высокие деревья.
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Выпишите словосочетания множественного числа.Выделите окончания имён прилагате??ьных. Смелый поступок,детские кроватки,огромные города,весёлый праздник,высокие деревья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелый поступок (ЫЙ ) - смелые поступки (окончание ЫЕ ); Детские кроватки ( окончание ИЕ ) ; Огромные города ( ЫЕ ) ; Веселый праздник ( ЫЙ ) - веселые праздники ( ЫЕ ) ; Высокие деревья ( ИЕ )
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