Пожалуйста помогите срочно,срочно надо ... 1409 !!!
Математика
Пожалуйста помогите срочно,срочно надо ... 1409 !!!
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1) 2,6 2) 3,1 3) 4,1 4) 3,8 5) 3,5 6) 4,8
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