Помогите написать небольшое сочинение: План: 1.Свет и теплота солнца,2.Появление снега,3.Появились проталины,4.Первые ручейки,5.Прилёт птиц,6.Первая зелень,7.Радость и веселье детей. Пожалуйста помогите!!!
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Помогите написать небольшое сочинение: План: 1.Свет и теплота солнца,2.Появление снега,3.Появились проталины,4.Первые ручейки,5.Прилёт птиц,6.Первая зелень,7.Радость и веселье детей. Пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснулся и почувствовал какое-то странное ощущение. Казалось, что на улице как-то пустынно ...Было пасмурно и тихо. Слишком тихо. Не слышно шагов за окном, не слышно никаких звуков. Куда все исчезли?Я подошёл к окну и увидел, что выпал снег. За ночь двор изменился. Всё стало белым, бесцветным.Детские разноцветные качели белые, песочница-белая, деревья-тоже.Дворовые собаки куда-то попрятались.Ребятня пока ещё не решается выйти на улицу. Снеговиков не слепить- маловато снега. Сидят, наверное, как и я разглядывают преобразившийся двор.Что-то не очень радостно мне... Наверное , потому что день пасмурный и снегу маловато. Другое дело- мороз, солнце и сугробы!
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