Какая формула есть к силе трения

Физика
Какая формула есть к силе трения
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Гость:
Fтр= μ Fнорм формула
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