Условия плавания тела

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Тело всплывает ( тело частично погружено в жидкость или газ) Fa( архимедова сила) больше силы тяжести (Fтяж.); плотн.жидк. больше плотн.тела тело плавает( тело целиком погружено в жидк.) Fa=Fтяж. плотность жидк.=плотность тела тело тонет( тело находится на дне сосуда с хидкостью) Fa меньше Fтяж. плотн.жидк. меньше плотн.тела