Спиши,заменяя транскрипцию буквенной записью. Вот уж сне(к) п(а)следний в поле та(и)т,Тёплый пар в(а)сход(и)т от з(и)мли, И ку(ф)ш(ы)нчик синий расцвета(и)т,И з(а)вут куда то журавли. Юный лес, в зелёный дым одетый, Тёплый гро(...

Гость: Гость:

Вот уже снег последний в поле тает , Тёплый пар восходит от земли, И кувшинчик синий расцветает , И зовут куда то журавли,Тёплых гроз нетерпеливо ждёт Всё весны дыханием согрето Всё кругом любит и поёт