3-2 4-2 сравни уменьшаемые .сравни вычитаемые. запиши еще несколько похожих разностей. сравни их значения. что ты заметил?

Математика

3-2 4-2 сравни уменьшаемые .сравни вычитаемые. запиши еще несколько похожих разностей. сравни их значения. что ты заметил?

Автор: Гость