3-2 4-2 сравни уменьшаемые .сравни вычитаемые. запиши еще несколько похожих разностей. сравни их значения. что ты заметил?

Математика
3-2 4-2 сравни уменьшаемые .сравни вычитаемые. запиши еще несколько похожих разностей. сравни их значения. что ты заметил?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшаемое выражения первого выражения =3 Уменьшаемое второго выражения=4 4>3 Вычитаемое первого выражения=2 Вычитаемое второго выражения=2 2=2 Первое выражение 6-4=2 Второе выражение 7-3=4 4>2
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