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(cos^2x/(tgx/2)-(ctgx/2))
Алгебра
(cos^2x/(tgx/2)-(ctgx/2))
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Гость:
Были использованы формулы синуса и косинуса двойных углов.
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