(cos^2x/(tgx/2)-(ctgx/2))

Алгебра
(cos^2x/(tgx/2)-(ctgx/2))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Были использованы формулы синуса и косинуса двойных углов.
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