Спешите текст, вставляя нужные буквы. В выделенном предложении поставь нужные знаки. Выпиши глаголы в повелительной форме столбиком. рядом напиши форму настоящего времени 2- го лица мн. ч. обе формы каждого глагола разбери по с...

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Спешите текст, вставляя нужные буквы. В выделенном предложении поставь нужные знаки. Выпиши глаголы в повелительной форме столбиком. рядом напиши форму настоящего времени 2- го лица мн. ч. обе формы каждого глагола разбери по составу. поставь ударение. подчеркни те формы глагола, которые пишутся одинаково, а произносятся по-разному. Солнце утонуло. утонуло солнце в луже, вот беда! а без солнца будет стужа навсегда. Солнце плещется и светит из воды. (ВЫРУЧАЙТЕ СОЛНЦЕ ДЕТИ ИЗ БЕДЫ.) Ну-ка, удочки берите и скачок быстро солнышко ловите на крючок!

Автор: Гость