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Как переводится слово сіңілсі
Қазақ тiлi
Как переводится слово сіңілсі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сестрёнка потому что она младщая
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