Как начертить длину 1 6 части отрезка А B равна 15 миллиметров Начерти отрезок пожал??йста помогите

Математика
Как начертить длину 1 6 части отрезка А B равна 15 миллиметров Начерти отрезок пожал??йста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6 = 15 миллиметров Весь отрезок = 6*15 = 90 мм = 9 см = 18 клеток по 5 мм  в тетради. 1/6 - 15 мм = 3 клетки по 5 мм
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