Решите примеры 1,75:7 ,0,7:25 ,7,9:316 срочно

Математика
Решите примеры 1,75:7 ,0,7:25 ,7,9:316 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.75:7=0.25 0.7:25=0.028 7.9:316=0.025
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