Какой ответ у стихотворения? И у бабушки есть, и у дедушки есть, и у мамы есть, и у сестры есть, и у папы есть, и у брата есть, чтоб его узнать надо его позвать.

Литература

Какой ответ у стихотворения? И у бабушки есть, и у дедушки есть, и у мамы есть, и у сестры есть, и у папы есть, и у брата есть, чтоб его узнать надо его позвать.

Автор: Гость