Какой ответ у стихотворения? И у бабушки есть, и у дедушки есть, и у мамы есть, и у сестры есть, и у папы есть, и у брата есть, чтоб его узнать надо его позвать.

Литература
Какой ответ у стихотворения? И у бабушки есть, и у дедушки есть, и у мамы есть, и у сестры есть, и у папы есть, и у брата есть, чтоб его узнать надо его позвать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть Имя, оно точно есть у всех.
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