Как решить пример помогите 45,5:26=?

Математика
Как решить пример помогите 45,5:26=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45,5:26=1,75 просто когда делишь встолбик нелбзя забывать о 0
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