Так а какой смысл просто переписывать??Я понимаю там 3 задание такое, но там же внизу и другие задания есть к примеру под пунктом (а): 1. Объясните смысл последнего предложения. 2. Подберите синоним к слову потерянные в слово...

Русский язык
Так а какой смысл просто переписывать??Я понимаю там 3 задание такое, но там же внизу и другие задания есть к примеру под пунктом (а): 1. Объясните смысл последнего предложения. 2. Подберите синоним к слову потерянные в словосочетании потерянные луга. 4. Производные предлоги подчеркните синим, а непроизводные - зеленым цветом.
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Гость:
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