Так а какой смысл просто переписывать??Я понимаю там 3 задание такое, но там же внизу и другие задания есть к примеру под пунктом (а): 1. Объясните смысл последнего предложения. 2. Подберите синоним к слову потерянные в слово...

Русский язык

Так а какой смысл просто переписывать??Я понимаю там 3 задание такое, но там же внизу и другие задания есть к примеру под пунктом (а): 1. Объясните смысл последнего предложения. 2. Подберите синоним к слову потерянные в словосочетании потерянные луга. 4. Производные предлоги подчеркните синим, а непроизводные - зеленым цветом.

Автор: Гость