Sin9a/sin3a - cos9a/cos3a -2
Алгебра
Sin9a/sin3a - cos9a/cos3a -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведи к общему знаменателю но "2" не приводи в числителе получится sin(x-y) где x=9a y=3a итого в sin6a а в знаменателе sin6a÷2. sin6а в ч. и sin6a в з. сокрощаются остается 2-2=0
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