9b умножить на b. Сколько будет?

Алгебра
9b умножить на b. Сколько будет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9b d rdflhfnt njkmrj b
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