Из двух деревень находившихся на расстоянии 27 км одновременно навстречу друг дру??у

Математика
Из двух деревень находившихся на расстоянии 27 км одновременно навстречу друг дру??у
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xbox NBC Xbox Judd dd. dəb d d ə yaxın adam kimi bir çox hallarda isə, o
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