Начерти четырехугольник, который: а) не имеет ни одного пряиого угла; б) имеет толь??о один прямой угол; в) имеет два прямых угла; г) имеет три прямых угла.

Математика
Начерти четырехугольник, который: а) не имеет ни одного пряиого угла; б) имеет толь??о один прямой угол; в) имеет два прямых угла; г) имеет три прямых угла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) не имеет ни одного прямого угла Б)  имеет только один прямой угол В)  имеет два прямых угла Г) имеет три прямых угла
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