Начерти четырехугольник, который: а) не имеет ни одного пряиого угла; б) имеет толь??о один прямой угол; в) имеет два прямых угла; г) имеет три прямых угла.

Математика

Начерти четырехугольник, который: а) не имеет ни одного пряиого угла; б) имеет толь??о один прямой угол; в) имеет два прямых угла; г) имеет три прямых угла.

Автор: Гость