Найди массу 12 комфет если масса 4 конфет 29 граммнов
Математика
Найди массу 12 комфет если масса 4 конфет 29 граммнов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 4 конфеты все время брать,такое же количество, три раза то получится 12 конфет. 1) 12:4=3 2)29*3=87
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Географическое положение природной зоны, которая находится на материка Северной Америки в умеренном климате природная зона Тайга Срочно
Математика
Математика
Начерти четырехугольник, который: а) не имеет ни одного пряиого угла; б) имеет толь??о один прямой угол; в) имеет два прямых угла; г) имеет три пря...
Окружающий мир