Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .
Русский язык
Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дало (что?) течь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ стала (что делать) течь ГЛАГОЛ
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