Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .

Русский язык

Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .

Автор: Гость