Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .

Русский язык
Ведро дало течь ,и вода стала течь В скобках укажите вопросы к словам , которы е з??учат одинаково .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дало (что?) течь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ      стала (что делать) течь ГЛАГОЛ
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