Помогите решить две задачки
Алгебра
Помогите решить две задачки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,5.4.10ˇ-2.10ˇˇ-1 = -10.10ˇ-3=-1/10ˇ2 = -1/100= -0,01 (5x-3)ˇ2=(5x+6)ˇ2 25xˇ2-30x +9 = 25xˇ2+60x+36 -30x+9 = 60x+36 90x = -27,10x=-3, x = -3/10, x = -0,3
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