Определить падеж и склонение в слове жалости
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Определить падеж и склонение в слове жалости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жалости- ставим в начальную форму - что? жалость существительное 3 склонения, нет чего? жалости Родительный падеж
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