Вставить пропущенные буквыуквы. Подчеркнуть имена существительные. Дрозды. Посла во дворе

Русский язык
Вставить пропущенные буквыуквы. Подчеркнуть имена существительные. Дрозды. Посла во дворе
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Гость:
ДрОзды  пОсла вО двОре
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