Вставить пропущенные буквыуквы. Подчеркнуть имена существительные. Дрозды. Посла во дворе
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Вставить пропущенные буквыуквы. Подчеркнуть имена существительные. Дрозды. Посла во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДрОзды пОсла вО двОре
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