Доклад на тему ливия 2 класс

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Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Название страны происходит от наименования одного из местных племен — ливу. Слово «джамахирия» означает «народовластие». Столица Ливии. Триполи. Площадь Ливии. 1759540 км2. Население Ливии. 5241 тыс. чел. Расположение Ливии. Ливия—государство в СевернойАфрике. На севере омываетсяСредиземным морем. На востоке граничит с Египтом, на юго-востоке — с Суданом, на юге — с Чадом и Нигером, на западе — с Алжиром, на северо-западе — с Тунисом. Административное деление Ливии. Государство разделено на 46 муниципальных округов. Форма правления Ливии. Республика. Руководящий орган Ливии. Революционное руководство. Высший законодательный орган Ливии. Всеобщий народный конгресс. Высший исполнительный орган Ливии. Высший народный комитет (ВНКОМ) Крупные города Ливии. Бенгази. Государственный язык Ливии. Арабский. Религия Ливии. 97% — мусульмане-сунниты, 3% —католики. Этнический состав Ливии. 97% — арабы и берберы. Валюта Ливии. Ливийский динар = 1000 дирхамам. Климат Ливии. Климат государства тропический, жаркий и засушливый, на севере — субтропический. Среднемесячные температуры+ 11—12°С. Осадков выпадает от 100—250 мм на юге до 400—600 мм в год на севере. Флора Ливии. Растительность на территории Ливии скудная.Пустыни (занимают 98% территории) почти лишены растительного покрова. В немногочисленных оазисах произрастают финиковые пальмы, апельсиновые и оливковые деревья. В горных районах встречаются можжевельник и фисташковое дерево. Фауна Ливии. Животный мир Ливии представлен гиеной, газелью, диким котом, антилопой. Из птиц обитают орел, ястреб, стервятник. Реки и озера Ливии. Постоянных рек нет. Значительные запасыподземных вод, проложен водопровод (Великая рукотворная река) дляорошения земель. Достопримечательности Ливии. В Триполи — музей естественной истории, Археологический музей, Этнографический музей, Музей эпиграфики, Музей ислама, Триумфальная арка в честь императора Марка Аврелия, мечети Караманли и Гурги,испанская крепость в Аль-Хум, музей «Лептис Магна». Вдоль побережья сохранились развалины финикийских и римских поселений, в т. ч. римские бани. Полезная информация для туристов Традиционный напиток арабских стран — кофе. Процесс его приготовления и питие представляет собой сложный ритуал. Сначала зерна обжаривают, помешивая их металлической палочкой, после чего измельчают в особой ступке с обязательным соблюдением определенного ритма. Варят кофе в медныхили латунных сосудах, похожих на чайники. Готовый напиток подают в небольших чашечках, в порядке старшинства. Гостям кофе предлагают трижды, после чего приличие требует поблагодарить хозяина и отказаться. Кофе пьют безсахара, но с добавлением пряностей —гвоздики, кардамона, в некоторых странах — шафрана и мускатного ореха. Режим питания в арабских странах двухразовый: обычно это очень плотный завтрак и такой же плотный обед.