И двух городов растояние между которыми 880 км одновременно навстречу друг другу в??шли два поезда.Скорость первого поезда 50 км в час скорость второго 60 км в час.Через сколько часов поезда встретятся

Математика

И двух городов растояние между которыми 880 км одновременно навстречу друг другу в??шли два поезда.Скорость первого поезда 50 км в час скорость второго 60 км в час.Через сколько часов поезда встретятся

Автор: Гость