И двух городов растояние между которыми 880 км одновременно навстречу друг другу в??шли два поезда.Скорость первого поезда 50 км в час скорость второго 60 км в час.Через сколько часов поезда встретятся

Математика
И двух городов растояние между которыми 880 км одновременно навстречу друг другу в??шли два поезда.Скорость первого поезда 50 км в час скорость второго 60 км в час.Через сколько часов поезда встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+60=110(км/ч)- скорость сближения 880:110=8(ч) - время Ответ : через 8 ч. поезда встретятся
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