Районы происхождения культурный растений
Биология
Районы происхождения культурный растений
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Гость:
Н.И Вавилов открыл 8 центров происхождения культурных растений:Восточно-Азиатский,Индийский,Среднеазиатский,Переднеазиатский,Средиземноморский,Индонезийский,Центральноамериканский,Южноамериканский.На карте у тебя они не все,но в целом как-то так))
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