Районы происхождения культурный растений

Гость: Гость:

Н.И Вавилов открыл 8 центров происхождения культурных растений:Восточно-Азиатский,Индийский,Среднеазиатский,Переднеазиатский,Средиземноморский,Индонезийский,Центральноамериканский,Южноамериканский.На карте у тебя они не все,но в целом как-то так))