Помогите написать стихотворение в прозе Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залезть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. Поэтому Кто-то Свалился с Чего-то, Как только....
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Помогите написать стихотворение в прозе Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залезть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. Поэтому Кто-то Свалился с Чего-то, Как только... Залез на него
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю как это сделать, потому что не когда такого не делала и даже не знаю что это, но я попробую. Пиши те в комментариях получилось ли у меня или нет. 1 марта в Москве Маленький Вася На дом задумал залезть. Но есть у дома Не то чтобы труба, Но Что то такое, Что есть. Поэтому Вася Свалился с дома, Как только... Залез на него
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