Помогите написать стихотворение в прозе Когда-то и Где-то Какой-то там Кто-то На Что-то задумал залезть. Но есть у Чего-то Не то чтобы Что-то, Но Что-то такое, Что есть. Поэтому Кто-то Свалился с Чего-то, Как только....

Гость: Гость:

Я точно не знаю как это сделать, потому что не когда такого не делала и даже не знаю что это, но я попробую. Пиши те в комментариях получилось ли у меня или нет. 1 марта в Москве Маленький Вася На дом задумал залезть. Но есть у дома Не то чтобы труба, Но Что то такое, Что есть. Поэтому Вася Свалился с дома, Как только... Залез на него