Верно ли утверждение что корни уравнения одинаковы 1 X умножить скобка открываетс?? 35 плюс 4 скобка закрывается равно 234
Математика
Верно ли утверждение что корни уравнения одинаковы 1 X умножить скобка открываетс?? 35 плюс 4 скобка закрывается равно 234
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х*(35+4)=234 35х+4х=234 1х*39=234 39х=234 39х=234 х=6 х=6
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