Верно ли утверждение что корни уравнения одинаковы 1 X умножить скобка открываетс?? 35 плюс 4 скобка закрывается равно 234

Математика
Верно ли утверждение что корни уравнения одинаковы 1 X умножить скобка открываетс?? 35 плюс 4 скобка закрывается равно 234
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1х*(35+4)=234                 35х+4х=234  1х*39=234                      39х=234 39х=234                           х=6   х=6                              
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