Составь слова с приставками и запиши каждую семью в свой столбик: слово -летит- приставки (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с); слово -бегу- (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с). В какой семье слов в приставках нет орфограм...

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Составь слова с приставками и запиши каждую семью в свой столбик: слово -летит- приставки (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с); слово -бегу- (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с). В какой семье слов в приставках нет орфограмм согласных? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                   ЛЕТИТ:                                БЕГУ: вы               вылетит                               выбегу от                отлетит                                отбегу за                залетит                               забегу при              прилетит                             прибегу        у                  улетит                                убегу до                долетит                              добегу в                  влетит                                вбегу пере             перелетит                          перебегу под              подлетит                            подбегу                          с                  слетит                                сбегу Орфограмма согласных в приставках: неизменные приставки (нет орфограмм): над-, пере-, с-, до-, по-, под-, от-, вы-, за-, у-.  приставки без - бес, раз - рас, роз - рос (и т.д.): перед глухими согласными пишется С (РАСсмотреть), перед звонкими З (РАЗбить).
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