Составь слова с приставками и запиши каждую семью в свой столбик: слово -летит- приставки (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с); слово -бегу- (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с). В какой семье слов в приставках нет орфограм...
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Составь слова с приставками и запиши каждую семью в свой столбик: слово -летит- приставки (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с); слово -бегу- (вы, от,за, при, у, до,в, пере,под, с). В какой семье слов в приставках нет орфограмм согласных? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЕТИТ: БЕГУ: вы вылетит выбегу от отлетит отбегу за залетит забегу при прилетит прибегу у улетит убегу до долетит добегу в влетит вбегу пере перелетит перебегу под подлетит подбегу с слетит сбегу Орфограмма согласных в приставках: неизменные приставки (нет орфограмм): над-, пере-, с-, до-, по-, под-, от-, вы-, за-, у-. приставки без - бес, раз - рас, роз - рос (и т.д.): перед глухими согласными пишется С (РАСсмотреть), перед звонкими З (РАЗбить).
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