Турист прошёл путь от А до В со скоростью 3 км/ч., а обратно он шёл 2 ч. Средняя скорость составила 4,2 км/ч. Найти АВ
Математика
Турист прошёл путь от А до В со скоростью 3 км/ч., а обратно он шёл 2 ч. Средняя скорость составила 4,2 км/ч. Найти АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- расстояние от А до В x/4 - время на дорогу до В Vср=Sобщ/t общ Sобщ=2х t общ = x/4+3 Уравнение 4.8 = 2·x/(x/4 + 3) х=18
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