В коробке 300 разноцветных шариков.Синиесоставляет 4\15 всех шариков,красные 3\20, жел??ые 2\25. Сколько в коробке шариков каждого из этих цветов.

Математика

В коробке 300 разноцветных шариков.Синиесоставляет 4\15 всех шариков,красные 3\20, жел??ые 2\25. Сколько в коробке шариков каждого из этих цветов.

Автор: Гость