В коробке 300 разноцветных шариков.Синиесоставляет 4\15 всех шариков,красные 3\20, жел??ые 2\25. Сколько в коробке шариков каждого из этих цветов.

Математика
В коробке 300 разноцветных шариков.Синиесоставляет 4\15 всех шариков,красные 3\20, жел??ые 2\25. Сколько в коробке шариков каждого из этих цветов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синие - 80 Красные - 45 Желтые - 24
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