Ребят помогите, нужно составить, что я делаю каждый день. А у меня нет идей напишит?? время и что делаю. Например: в 8 утра я встаю. Только на казахском ну и можно на русском! Заранее Спасибо

Гость: Гость:

Я стою в 8 утра.А 8:30 я кушую затрык.Потом я 8:40 одиваюс и иду в тренировку.А патом я прихожу в 11:15 дамой и я в 11:20 уже кушую обед.И в 12:00 уже одиваюс в школьною форму.И я в 13:15 ухажу в школу.Патом я прихожу в 18:15 дамой. И я в 18:20 раздиваюсь.А патом я в 19:00 кушую ужын.И я в 21:00 уже лажус спать!