Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .
Русский язык
Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где этот текст я гадать должна блин?!?!
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