Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .

Русский язык
Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .
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Автор: Гость
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Гость:
Где этот текст я гадать должна блин?!?!
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Русский язык
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