Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .

Русский язык

Прочитай. о чём говорится в тексте? найди и запиши предложения которые важны для в??ражения основной мысли текста. Козёл -пастух .

Автор: Гость