Два поезда одновременно навстречу к друг другу со станции a и b расстояние между которыми 600 км первый из них проходит станцию b на 3 часа раньше чем второй на станцию a в то время как первый проезжает 250 км второй проходит 2...
Математика
Два поезда одновременно навстречу к друг другу со станции a и b расстояние между которыми 600 км первый из них проходит станцию b на 3 часа раньше чем второй на станцию a в то время как первый проезжает 250 км второй проходит 200 км найти скорость каждого поезда в качестве ответа написать сумму их скоростей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть х - скорость первого поезда, у - скорость второго поезда. Получаем систему уравнений: 250/х = 200/у 600/у - 600/х = 3 5/х = 4/у 200/у - 200/х = 1 Из первого уравнения: х = 5у/4 Подставим значение х во второе: 200/у - 200•4/5у = 1 200/у - 160/у = 1 40/у = 1 у = 40 км/ч - скорость второго поезда. Но х = 5у/4 х = 5•40/4 х = 50 - скорость первого поезда. 2) 50 + 40 = 90 км/ч - сумма скоростей поездов. Ответ: 90 км/ч. Проверка: 1) 250:50 = 5 часов - вреям похожления 250 км первым поездом. 2) 200:40 = 5 часов - время прохождения 200 км вторым поездом. 3) 5=5 Или 1) 600:50 = 12 часов -время прохождения расстояния между станциями певрого поезда. 2) 600:40 = 15 часов - время прохождения расстояния между станциями второго поезда. 3) 15-12=3 часа.
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