Два поезда одновременно навстречу к друг другу со станции a и b расстояние между которыми 600 км первый из них проходит станцию b на 3 часа раньше чем второй на станцию a в то время как первый проезжает 250 км второй проходит 2...

Математика

Два поезда одновременно навстречу к друг другу со станции a и b расстояние между которыми 600 км первый из них проходит станцию b на 3 часа раньше чем второй на станцию a в то время как первый проезжает 250 км второй проходит 200 км найти скорость каждого поезда в качестве ответа написать сумму их скоростей

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