Придумать рассказ о человеке похожем нс солнышко

Гость: Гость:

"Солнце" С чего бы начать,наверное с нашего знакомства. Когда первый раз увидел его он был похож на солнце такое же яркое и тёплое ,так радовался жизни. Он привлекал к себе множество людей ,разных возрастов ,дети любили с ним играть, а взрослые по говорить о делах насущных .Это солнце привлекало к себе всех и меня в том числе. Мы много обсуждали музыка,книги,кино,и ему было всё интересно ,ему был интересен мир ,как всё устроенно в нём. Если же говорить о его внешности ,то он был рыжим с волнистыми волосами ,глаза были зелёными такими яркими как молодая листва,угловатыми чертами лица и копной веснушек на лице,а улыбка так и святилась радостью и оптимизмом . Такие люди как мой друг очень редки ,они не лишены той детской наивности что убивает мир ,и взросление ,оптимизма на светлое будущие ,где будет всё хорошо. Берегите таких людей похожих на солнышко .