Периметр прямоугольник 16см,длина этого прямоугольника 6 см.Найди ширину. Начерти ??тот прямоугольник.

Математика
Периметр прямоугольник 16см,длина этого прямоугольника 6 см.Найди ширину. Начерти ??тот прямоугольник.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8 полупериметр 8-6=2 ширина
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