Отличие системы коллегий от приказов: а) наличие большого количества коллегий, уп??авляющих отдельными областями б) коллективное принятие решений дел в) полная независимость коллегий от царской власти г) право президента колле...
Обществознание
Отличие системы коллегий от приказов: а) наличие большого количества коллегий, уп??авляющих отдельными областями б) коллективное принятие решений дел в) полная независимость коллегий от царской власти г) право президента коллегии принимать решение дел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коллективное принятие решений (правильный ответ "б").
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