Отличие системы коллегий от приказов: а) наличие большого количества коллегий, уп??ав­ляющих отдельными областями б) коллективное принятие решений дел в) полная независимость коллегий от царской власти г) право президента колле...

Обществознание

Отличие системы коллегий от приказов: а) наличие большого количества коллегий, уп??ав­ляющих отдельными областями б) коллективное принятие решений дел в) полная независимость коллегий от царской власти г) право президента коллегии принимать реше­ние дел

Автор: Гость