Нужен реферат на казахском про Америку, не большой совсем, пожалуйста люди добрые.
Қазақ тiлi
Нужен реферат на казахском про Америку, не большой совсем, пожалуйста люди добрые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америка қазіргі кездегі алпауыт елдердің бірі. Дүниежүзіндегі барлық ел онымен санасады. Қазір ақпараттарды барлық ел туралы толық мәліметтер алуға болғандықтан , Америка туралы да біраз хабарымыз бар.
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