За три дны маляр пофарбував 28дверей Першго дня 8дверей другого 9 дверей а решту дверей вын пофарбував третього дня.Скыльки дверей пофарбував маляр третього дня?

Математика
За три дны маляр пофарбував 28дверей Першго дня 8дверей другого 9 дверей а решту дверей вын пофарбував третього дня.Скыльки дверей пофарбував маляр третього дня?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-(8+9)=11(д)-пофарбував маляр третього дня
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