За три дны маляр пофарбував 28дверей Першго дня 8дверей другого 9 дверей а решту дверей вын пофарбував третього дня.Скыльки дверей пофарбував маляр третього дня?

Математика

За три дны маляр пофарбував 28дверей Першго дня 8дверей другого 9 дверей а решту дверей вын пофарбував третього дня.Скыльки дверей пофарбував маляр третього дня?

Автор: Гость