Организмы которые живут в воде и могут сопротивляться воде

Биология
Организмы которые живут в воде и могут сопротивляться воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень корректно задан вопрос,первое что пришло на ум это водяные пауки,или серебрянки.При погружении в воду,около брюшка образуется воздушный слой,тк волоски брюшка покрыты жирным в-вом. Воздушный слой не вытесняется ,благодаря силам поверхностного натяжения воды.Этот слой позволяет пауку долго находиться под водой.Кстати, именно из-за воздушного слоя,который под водой кажется серебряным,серебрянки получили это название.
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