Организмы которые живут в воде и могут сопротивляться воде

Гость: Гость:

Не очень корректно задан вопрос,первое что пришло на ум это водяные пауки,или серебрянки.При погружении в воду,около брюшка образуется воздушный слой,тк волоски брюшка покрыты жирным в-вом. Воздушный слой не вытесняется ,благодаря силам поверхностного натяжения воды.Этот слой позволяет пауку долго находиться под водой.Кстати, именно из-за воздушного слоя,который под водой кажется серебряным,серебрянки получили это название.