Организмы которые живут в воде и могут сопротивляться воде
Биология
Организмы которые живут в воде и могут сопротивляться воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень корректно задан вопрос,первое что пришло на ум это водяные пауки,или серебрянки.При погружении в воду,около брюшка образуется воздушный слой,тк волоски брюшка покрыты жирным в-вом. Воздушный слой не вытесняется ,благодаря силам поверхностного натяжения воды.Этот слой позволяет пауку долго находиться под водой.Кстати, именно из-за воздушного слоя,который под водой кажется серебряным,серебрянки получили это название.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди однокоренные слова каждый год с погодой вешней все гостей крылатых ждут. То??ько вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут.
Математика
Математика
Туристы ушли в поход на неделю и взяли с собой 24 банки тушенки 6 дней расходовали п?? 3 банки тушенки ежедневно сколько банок тушенки осталось от ...
Русский язык