Вычислите кинетическую энергию свободно падающего с высоты h = 80 м камня массой m = 5кг в момент его удара о Землю . Найдите скорость камня в этот момент времени .

Физика

Вычислите кинетическую энергию свободно падающего с высоты h = 80 м камня массой m = 5кг в момент его удара о Землю . Найдите скорость камня в этот момент времени .

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