Вычислите кинетическую энергию свободно падающего с высоты h = 80 м камня массой m = 5кг в момент его удара о Землю . Найдите скорость камня в этот момент времени .

Физика
Вычислите кинетическую энергию свободно падающего с высоты h = 80 м камня массой m = 5кг в момент его удара о Землю . Найдите скорость камня в этот момент времени .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В момент удара потенциальная энергия полностью переходит в кинетическую энергию: Ek=m*g*h=5*10*80=4000 Дж Ek=m*V^2/2    V=sqrt(2*Ek/m)=sqrt(2*4000/5)=40 м/с
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