(x-2)^2+(y-3)^2+(z+7)^2=144
Математика
(x-2)^2+(y-3)^2+(z+7)^2=144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-4х+4+у²-6у+9+z²+14z+49=144 x²-4x+y²-6y+z²+14z+62=144 x(x-4)+y(y-6)+z(z+14)=144-62 x(x-4)+y(y-6)+z(z+14)=82
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